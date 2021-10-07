شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم الخميس بسوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 اليوم الخميس 7-10-2021 أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة، حيث سجل سعر الطماطم بين 2.5-5 جنيهات، والفاصوليا بين 9-14 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، الكوسة تتراوح بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، سعر البصل 1.5-3 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيها للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون 5-8 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.