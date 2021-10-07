شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021.. استقرار محلي عند 770 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 استقرارا محليا عند مستويات 770 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع تسجيل السعر العالمي للمعدن الأصفر سعر 1762 دولار، عقب هبوط سعر الذهب أمس إلي مستويات 1748 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 21 يسجل 770 جنيها.

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه.

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6160 جنيها.

استقر الذهب في التداولات الفورية إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، والتي سيسمح تحسنها لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالبدء في تقليص التحفيز، وهي خطوة توقع أحد المحللين أنها قد تهبط بأسعار المعدن إلى 1725 دولارا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية التي سجل فيها 1763 دولارا للأونصة، بحلول افتتاح المؤشرات الأوروبية، بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1764.10 دولار للأونصة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عام، مدعوما بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ تصرفا عاجلا نحو إعادة السياسة لطبيعتها، وهو ما حال أيضا دون ارتفاع الذهب.