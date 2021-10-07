شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تبحث سبل جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى السفير محمد أبو بكر بمناسبة قرب توليه لمنصبه الجديد سفيرا لمصر لدى حكومة جلالة أمبراطور اليابان خلفا للسفير أيمن كامل لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون التجارى والاستثمارى المصرى الياباني.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتذليل العقبات أمام الشركات اليابانية المستثمرة فى السوق المصرى للتوسع فى استثماراتها وضخ استثمارات جديدة.

وأعرب المهندس إبراهيم العربى عن سعادته بزيارة السفير، متوقعا أن تكون نتائجها طيبة وإيجابية على السوق المصري، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة التنسيق مع السفارة المصرية فى اليايان لدعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر والسعى إلى تذليل أى عقبات قد تواجهها لإتاحة الفرصة أمامها للتوسع فى استثماراتها وجذب مزيدا من الاستثمارات الجديدة فى ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بالسوق المصرى فى القطاعات المختلفة.

ونوه رئيس مجلس الاعمال المصرى اليابانى إلى أنه سيتم وضع خطة عمل ورؤية بالتنسيق مع السفارة لمساندة كافة الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر تتضمن مقترحات وملاحظات اصحاب هذه الشركات من أجل التطوير والتنمية وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وكشف "العربي" إنه من ضمن خطة التنسيق مع السفارة فى الفترة القادمة سيتم تنظيم جلسات ثنائية مباشرة بين الجانبين المصرى واليابانى لبحث كافة الأمور التى من شأنها زيادة الاستثمارات الثنائية، وسيتم خلال هذه اللقاءات عرض الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة بالسوق المصرى وحزمة الإجراءات الإصلاحية والإصلاحات التى قامت وتقوم به مصر والمحفزة للمستثمرين خاصة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوجيهاته بسرعة وضرورة حل اى معوقات قد تواجه الشركات المستثمرة فى مصر وهو ما يعطينا دفعه قوية وكبيرة للسعى إلى جذب مزيدا من الاستثمارات اليابانية فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمع الشعبين المصرى والياباني.

من جانبه، أكد السفير محمد أبو بكر، أن زيارته لرئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى تستهدف زيادة التعاون مستقبلا ومناقشة سبل جديدة من شانها جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصرى ودعم الاستثمارات الحالية.

وشدد السفير على ضرورة تنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال فى البلدين من خلال التنسيق الذى يتم بين السفارة ومجلس الأعمال المصرى اليابانى مستفيدين من رئيسه المهندس إبراهيم العربى الذى له علاقات قوية بالجانب اليابانى سواء من خلال عمله الخاص مع الجانب اليابانى أو من خلال المجلس الأعمال المصرى اليابانى ولذلك يجب الاستفادة من خبراته فى تطوير وتنمية الاستثمارات المصرية اليابانية فى مصر.

واتفق الطرفان على الترتيب لعقد لقاءا ثنائيا يجمع بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم اليابانيين يتضمن "لقاءات ثنائية B2B" لبحث سبل تعاون جديد بشكل مباشر والتى تعتبر فرصة جيدة للتواصل بين المستثمرين بهدف فتح أسواق واستثمارات وشراكات جديدة بين الطرفين.