شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 7-10-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنوك البنك المركزى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك الإسكندرية استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.