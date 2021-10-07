شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، ليثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib استقر عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر بمناسبة الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر، وعلى أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021".

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.87 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.25 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.45 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.94 جنيه للشراء

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.47 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.16 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.