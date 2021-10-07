شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لقاءات وزارية .. وزير التجارة يبحث التعاون الاقتصادي مع السويد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم عدداً من المسؤولين، وذلك على هامش زيارته الرسمية للسويد. وبحث خلال اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشاريع الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها، وإبراز ما حققته المملكة من اصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة مرتبطة بالبيئة التجارية والاستثمارية والإصلاحات التشريعات وجهود تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة والنظيفة والمنشآت الصغيرة والمتوسط.

والتقى بكلاً من: وزيرة الخارجية بالسويد آن ليندي، ووزيرة التجارة الخارجية بالسويد آن هالبرج، ووزير الطاقة والتنمية الرقمية أندرس يجيمان، ووزيرة التعليم العالي والبحوث ماتيلدا إيرنكرانس، والمدير العام للمجلس الوطني للتجارة أندرس أنليد، ومدير عام الوكالة السويدية لائتمان الصادرات آنا كارين، والرئيس التنفيذي لمجلس التجارة والأعمال السويدي يان لارسون، ورئيس الجانب السويدي في مجلس الأعمال ماركوس والنبرغ.

وشهدت هذه اللقاءات حضور نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى السويد وآيسلندا إيناس بنت أحمد الشهوان، ووكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية المهندس جابر بن منور المشعل، ورئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي لبنى بنت سليمان العليان، وأعضاء من الوفد المرافق للوزير.