شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك رفح تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري والان مع تفاصيل الخبر
وبناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها إعتزام المدعو ش . م . ا فلسطينى الجنسية ، مسافر للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا .
وتم تكليف لجنة من أيمن فاروز ومحمد الجندى وأحمد اسماعيل وعبد العليم سالم ومؤمن سلمي لترقب وصول الراكب لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 156 ألف جنيه مصرى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 8 لسنة 20221 وحرر المحضر مصعب سمير .
ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.