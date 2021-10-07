الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض المصنع

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 7-10-2021  استقرارا وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجلت أسعار حديد التسليح بين  14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن. 

 

وتراوح سعر أسعار الأسمنت "الأسود" بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك. 

 

وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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