شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الخميس 7-10-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجلت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيه تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وتراوح سعر أسعار الأسمنت "الأسود" بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.