الضرائب: تدريب عدد 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد بمراكز تدريب المصلحة

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القاهرة - سامية سيد - رئيس مصلحة الضرائب: اهتمام وزير المالية ومتابعته الدقيقة لعملية تدريب وتأهيل المعينين الجدد بمصلحة الضرائب - ضخ دماء جديدة ستعيد لمصلحة الضرائب المصرية شبابها وقوتها للوصول بالمصلحة إلى مصاف المصالح الضريبية في الدول المتقدمة

- تدريب عدد 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد بمراكز تدريب المصلحة بفروعها المختلفة - تدريب عدد 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد بمراكز تدريب المصلحة بفروعها المختلفة - برامج تدريبية تستهدف تهيئة المعينين الجدد للاندماج والانخراط فى منظومة العمل بالمصلحة - تدريب المعينين الجدد على برامج الفحص والحصر والتدريب الادارى واللغات

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام وزير المالية ومتابعته الدقيقة لعملية تدريب وتأهيل المعينين الجدد بمصلحة الضرائب، إيمانا بأهمية تدريب تلك الكوادر البشرية جيدا، وتنمية مهاراتهم، وإعدادهم لتولي المسئوليات بما يتفق ويتلاءم مع متطلبات العمل بمصلحة الضرائب المصرية والتي تشهد العديد من مشروعات التطوير والميكنة .

وأشار عبد القادر، إلى أن اختيار المعينين الجدد لمصلحة الضرائب جاء وفقا لمعايير وشروط محددة اعتمدت على الكفاءة واتسمت بالموضوعية والشفافية، مؤكدا أن الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قام بالإشراف على كافة خطوات وإجراءات هذه المسابقة وقام بمراجعة كافة المعايير وشروط الاختيار بنفسه، وكذلك قام بالإشراف على البرنامج الذي تم من خلاله عملية التقديم حتى تكون كافة مراحل المسابقة تتم بالشفافية والعدالة المطلوبة، وذلك من خلال حرص وزارة المالية وحرصه الشخصي على اختيار أفضل العناصر الشابة لضخ أفكار جديدة ومبادرات مبتكرة تتلاءم مع المتطلبات الحالية للعمل بمصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على اهتمام وزارة المالية ليس فقط بضخ الدماء الشابة في قياداتها، ولكن أيضا الاهتمام بضخ تلك الدماء في العاملين بكافة المصالح الإيرادية التابعة لها لإحداث التطوير المنشود .

وأعرب عبد القادر خلال لقائه مع المعينين الجدد عن سعادته البالغة بضخ دماء جديدة ستعيد لمصلحة الضرائب المصرية شبابها وقوتها وستعمل على الوصول بمصلحة الضرائب إلى مصاف المصالح الضريبية في الدول المتقدمة ، لاستكمال ما بدأته من مشروعات التحول الرقمي والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليا .

وقال إن هؤلاء الشباب وما يحملونه من طاقة وقوة وأمل وإقبال على العمل والعطاء سيكونون قوة دافعة لتطوير الحصيلة الضريبية بما يحقق أهداف الدولة في التنمية والتقدم، مؤكدا أن المصلحة ستكون معهم خطوة بخطوة وهم يبدؤون أولى خطواتهم العملية من خلال إعدادهم وتوفير البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وجعلها مناسبة لمتطلبات العمل والوظائف التي سيقومون بأدائها، فمصلحة الضرائب تقدم الدعم المستمر للعاملين بها وتمنحهم الثقة لإثبات ذاتهم ولتطويرهم بشكل مستمر.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب إن المعينين الجدد تم اختيارهم وفق معايير دقيقة وموضوعية، وبعد اجتيازهم لاختبارات متعددة، مما يجعلهم يستحقون وعن جدارة أن يكونوا ضمن صفوف مصلحة الضرائب كأحد جنودها وفرد من أفراد أسرتها .

وحول الخطة التدريبية الخاصة بالمعينين الجدد بمصلحة الضرائب المصرية أشار رئيس مصلحة الضرائب أنه يتم الآن تدريب عدد 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد بمراكز تدريب مصلحة الضرائب المصرية بفروعها المختلفة (دخل – قيمة مضافة) ، موضحًا أنه يتم مراعاة توحيد مضمون ومحتوى التدريب وكذلك المادة التدريبية الخاصة بالبرامج المدرجة بالخطة التدريبية المعدة للمعينين الجدد بغض النظر عن اختلاف أماكن التدريب والمدربين .

وقال إنه يتم حاليا تنفيذ مجموعة من البرامج المختلفة فى شتى مجالات التخصص بمصلحة الضرائب المصرية وهى مجموعة برامج الفحص، مجموعة برامج الحصر، مجموعة برامج التدريب الادارى ، مجموعة برامج اللغات.

وأوضح عبد القادر أنه تم وضع برامج تدريبية تستهدف تهيئة المعينين الجدد للاندماج والانخراط فى منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك التركيز على المهام المتوقع إسنادها لهم خلال السنة الأولى من عملهم وتبصيرهم بكيفية تنفيذها على وجه الدقة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة بشأنها بما يضمن جاهزيتهم واستعدادهم لأداء تلك المهام.

وأضاف أنه هذه البرامج التدريبية تتضمن القوانين والإجراءات واللوائح الخاصة والمنظمة لشئون العمل بالمصلحة، وكذلك اكساب وتنمية معارفهم بالحقوق وواجبات فى ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأيضا تنمية مهاراتهم فى فن الاتصال ومهارات التفاوض مع العملاء وكيفية ادارة الصراعات، وكذلك إدارة الذات ومهارات إدارة فرق العمل والعمل الجماعى، لافتًا إلى أنه يتم تأهيل العاملين للميكنة والتطوير .

وفي ختام لقاء رئيس مصلحة الضرائب مع المعينين الجدد طالبهم بأن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم ، والحرص على العمل الجماعى وبروح الفريق وبذل قصارى الجهد لإعلاء شأن المصلحة وأن يضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة.