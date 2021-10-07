شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس 7-10-2021 بحسب الأسعار الرسمية من المزارع المحلية، وسجلت الدواجن البيضاء 30 جنيها في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 32-34 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

وسجلت أسعار البيض الأبيض 47 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين51--54 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.