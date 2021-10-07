شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شركات مصرية تشارك بمعرض موسكو الدولى للأغذية.. و7ملايين دولار تعاقدات تصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت 8 شركات مصرية فى مجالات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بفعاليات الدورة الـ30 لمعرض موسكو الدولى للأغذية والذى أقيم خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الماضى بالعاصمة الروسية موسكو، حيث نجحت الشركات في إجراء تعاقدات تصديرية مبدئية تصل إلى حوالى 7 ملايين دولار.

وقد تضمنت الشركات المشاركة فى المعرض 3 شركات فى قطاع الحاصلات الزراعية و5 شركات فى قطاع الصناعات الغذائية شملت المجمدات والجيلاتين ومنتجات الأجبان والزيتون وزيت الزيتون كما شاركت إحدى شركت الصناعات الغذائية المتخصصة فى مجال تصدير الأسماك كزائر

وقام مكتب التمثيل التجارى في موسكو برئاسة الوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى والسكرتير الأول التجارى محمد نجيب بالإعداد لكافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالشركات المصرية المشاركة والزائرة للمعرض، فضلاً عن الترويج للشركات المصرية المشاركة لدى كبرى الشركات وتجمعات رجال الأعمال في روسيا الاتحادية وسلاسل التجزئة وموافاة الشركات المشاركة بالتقارير التسويقية المحدثة، وتنظيم عدة اجتماعات B2B للشركات مع نظيراتها الروسية.

وقال الوزير مفوض تجارى ياسر مصطفى رئيس المكتب التجارى بموسكو أن المعرض يعد أحد الفعاليات الدولية الهامة فى مجال المنتجات الغذائية لعرض أحدث التطورات والمستجدات فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يحظى باهتمام كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا القطاع الهام، كما يعد الملتقى الأكبر لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات الروسية والأجنبية.

وأضاف أن مكتب التمثيل التجارى في موسكوأوصى الشركات المصرية المشاركة في المعرض وكذا المصدرة للسوق الروسى بشكل عام بأهمية الالتزام باشتراطات الحجر الزراعى الروسى فيما يخص المنتجات الزراعية.