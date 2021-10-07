شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اليوم بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، ليثبت سعره فى بنكى "الأهلي المصري وبنك مصر" عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك البنك التجارى الدولى ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وأكد البنك المركزى المصرى، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.

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15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.