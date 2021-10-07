شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط ليصـل لـ 99.7 مليون برميل يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الطلـب العـالمي علـى الـنفط خلال الربع الثالث من عام 2021، ليصل إلى نحو 98.5 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 3% مقارنة بمستويات الربع السابق ،حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3 % ليصل إلى نحو 45.9 مليون برميل يوميا ، كما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 2.9 % ليصـل إلـى نـحـو 52.5 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2021.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلي أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع مـن عـام 2021 ليصـل إلـى نـحـو 99.7 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع انخفاض طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصـادي والتنمية إلى نحو 45.8 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلـى نـحـو 53.9 مليون برميل يوميا .