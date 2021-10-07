شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب العالمي اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 إعلان عدة مؤشرات الهامة، والتي قد تؤثر بصورة مباشرة على أسعار الذهب عالميًا وفي السوق المحلي، وقد شهدنا بعض التراجع في جلسات التداول أمس الأربعاء، لكن السوق أغلق على تذبذب واضح.

ومن المقرر إعلان الإنتاج الصناعي الألماني ومؤشر أسعار المنازل من هاليفاكس في المملكة المتحدة وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ومؤشر مديري المشتريات الكندي من Ivey وخطاب ماكليم محافظ بنك كندا.

أسعار الذهب اليوم، تسجل لعيار 18 يسجل 658 جنيها وتبلغ لعيار 21 يسجل 768 جنيها وعيار 24 يسجل 877.71 جنيه وأونصة الذهب 1760 دولار، الجنيه الذهب 6144 جنيها.

وكانت أسعار الذهب واصلت خسائرها، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية.