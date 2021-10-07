شكرا لقرائتكم خبر عن سعر السمك في مصر اليوم الخميس 7-10-2021 بسوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر السمك في مصر تسجيل حالة من الاستقرار لجميع الأصناف اليوم الخميس 7-10-2021 فى ظل زيادة المعروض من مختلف الأنواع، وسجل البلطى المزارع 1، 22-26 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 سجل 18-21جنيها، وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو، و سجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو .

وتراوح البربون "1" من 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.