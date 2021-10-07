شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة اللحوم: الأسواق تشهد معروضا أكبر من حجم الطلب مما يضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار اللحوم الاستقرار في الأسواق، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة وأرجعت ذلك إلى استمرار توافر معروض أكبر من الطلب في السوق وهو ما يساهم في استقرار الأسعار.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، و أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.