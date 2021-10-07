شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر أسعار الدفايات فى شتاء هذا العام؟.. شعبة الأجهزة الكهربائية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف هلال رئيس الشعبة العامة للأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدفايات هذا العام تشهد استقرارا نسبيا بالسوق المحلي، مع ارتفاع طفيف لبعض الأنواع المستوردة او المعتمدة على مكون مستورد وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بسبب أزمة كورونا الأخيرة.

وأضاف هلال في تصريح خاص لـ الخليج 365 أن الدفايات تحتاج إلى بنية أساسية خاصة في كهرباء المنزل، حيث أنه لايجوز تشغيل الدفاية على أسلاك داخلية نصف ملي أو واحد ملى، فهذا يؤدى الى تهالك الأسلاك، مما قد يسبب حرائق، وهذا أيضا بخلالف جودة الأسلاك الأساسية للكهرباء ومصدرها.

وأضاف هلال أن البعض يحمل تشغيل الدفاية على مشترك، وفى الغالب تلك المشتركات لا تتحمل الجهد الكهربائي الخاص بالدفاية، مما يسبب مخاطر كهربائية كبيرة، وأشار إلى أن البعض يضع الدفاية على أسطح خشبية أو أقمشية أو صوف أو سجادة، وهذا أيضا خطر جدا لأنها تسبب حرائق، موضحا أنه يجب أن تضع الدفاية على سيراميك أو رخام، إضافة الى أنه يجب ان يتم تشغيل الدفاية في مكان به منفس للهواء وليس مكانا مغلقا تماما، كما يجب ألا تعمل الدفاية بصورة متواصلة، وإطفاؤها بمجرد تدفئة المكان، وإبعادها عن الأطفال.

وتابع رئيس الشعبة العامة للأجهزة الكهربائية أنه يجب عند شراء الدفاية تجربتها أولا قبل الشراء، التأكد من جودة السلك الخاص بها بحيث يقل عن 4 مللم، والتأكد من الضمان الخاص بها.

أما بالنسبة لإعادة تشغيل الدفاية فقال هلال: يجب عند تشغيل الدفاية بعد فترة الصيف وعدم عملها، تنظيفها بالبلور من الأتربة، إضافة إلى التأكد من سلامة وأمن الأسلاك الخاصة بها، تجربتها حتى تتأكد من سلامتها قبل التشغيل، وفى حالة التشكك في سلامتها يجب صيانتها بما يحفظ السلامة والأمان للمنزل.