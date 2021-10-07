شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال: أولوية بشركات التشييد لإنجاز مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي وزارة قطاع الأعمال العام، أهمية كبيرة لمشروعات حياة كريمة ‬سواء مشروعات المرافق أو الطرق والخدمات ،فى مختلف القرى المصرية، والتى تقوم بتنفيذها شركات المقاولات العامة، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير .

وذكرت مصادر مسئولة بقطاع الأعمال العام لـ ”الخليج 365” إنه يتم تنفيذ مشروعات شق وتمهيد طرق، وتبطين ترع وتوصيل شبكات صرف ومياه، وإنشاء محطات معالجة ورفع، ومبانى خدمية متنوعة وأعمال كهرباء فى نحو 115 قرية فى محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم ، بالاضافة للجيزة فى وجه قبلي.

أضافت المصادر، أنه يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة أيضا فى قرى البحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، والشرقية والاسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء، من خلال شركات القابضة للتشييد والتعمير، موضحة أن تكاليف تلك المشروعات تصل لنحو 15 مليار جنيه.

وحول الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، كشفت المصادر، أن كل المشروعات تسير وفق البرامج الزمنية للتنفيذ وبنسب إنجاز كبيرة.