شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح أول وحدات سكنية تعاونية بمدينة 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة تعاونيات البناء، يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر، لطرح كراسات شروط حجز 50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم 31.

وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، ئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح ما بين 68 إلى 85 م2، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاماً، على أن يكون التسليم فوري .

وأضاف أنه سيتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.