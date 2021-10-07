شكرا لقرائتكم خبر عن «البروتوكول» وسياسة الاستخدام يحميان «التطبيقات» من التعويض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الأيام القليلة الماضية انقطعت خدمات تطبيقات «فيسبوك، إنستجرام، واتس أب»، عن ملايين المستخدمين حول العالم.

وذكر موقع «Down Detector» الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى تلك التطبيقات، وتشير بيانات الموقع إلى أن الانقطاع أثر على حسابات مستخدمين في شتى أرجاء العالم، وأحدثت خسائر مما طرح العديد من الأسئلة حول المسؤول عن تلك الخسائر المترتبة عن هذا الانقطاع؟ وما الإجراءات القانونية لتحريك دعوى المطالبة بتعويض عن الخسائر.وفي هذه الحالة، أكد مختصون تقنيون وقانونيون لـ«اليوم» انه لا ضمان لعدم انقطاع هذه التطبيقات مجددا بسببين الأول هو طبيعة بروتوكول الإنترنت بحيث إنه لا يضمن وصول الرسائل بسبب المشاكل التقنية أو الأمن السيبراني، والسبب الآخر هو الموافقة على سياسة الاستخدام من قبل أكثر المستخدمين، مطالبين بوجود تطبيقات محلية توازي تلك التطبيقات وتصل لمرحلة النضج الرقمي، فالمملكة تمتلك خبراء سعوديين متمكنين قادرين، والشركات المحلية لديها القدرة أيضا لكن التكلفة ونموذج العمل الذي تبنى عليه هما المحددان لذلك.

قال الأستاذ المشارك في قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، د. أحمد برناوي: إنه لا يمكن ضمان عدم انقطاع هذه التطبيقات أو غيرها من التطبيقات على الإنترنت، فبروتوكول الإنترنت هو برتوكول لا يضمن وصول الرسائل إنما يحاول توصيلها بأقصى ما يمكنه، إضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني التي تسبب انقطاع الشبكة أو تعطل التطبيقات، إذن لا يمكن ضمان عدم الانقطاع ويصبح الوضع تخفيفا من حدة الانقطاع إذا حدث وسرعة إعادة الخدمة أو أن يكون النظام موزعا بحيث إذا حدث انقطاع في مكان لا يؤثر على المكان الآخر، مؤكدا أن وجود تطبيقات سعودية موازية لتلك التطبيقات يتطلب هذا الأمر مشروعا وطنيا متكامل الأركان قائما على مبدأ الاستغناء عن أي تطبيق يتناول بيانات مواطني المملكة، بمعنى إغلاق منافذ الوصول لهذه التطبيقات الحالية وإنشاء بديل وطني مثل ما يحدث في الصين وروسيا مثلا، وبالطبع هناك جوانب سلبية وأخرى إيجابية مثل حجم الاستثمار المطلوب لمضاهاة هذه التطبيقات المتقدمة ورأس المال البشري النوعي المطلوب لإدارة وتنفيذ هذه المنظومات، وهاتان النقطتان بحد ذاتهما معضلة تجعل الاستقلال الآن صعبا وإن كان غير مستحيل فهو ممكن إذا كانت الإرادة موجودة، مبينا أن معظم تلك التطبيقات توضح سياسة استخدامها بعدم تحمل أي مسؤولية عن انقطاع الخدمات وإن كانت مستعدة لقبول الشكاوى التي تتعلق بالاشتراكات مثلا.. في الواقع يصعب على أي مقدم خدمات عبر الإنترنت الالتزام بالتعويض لأنه كما أسلفت أن بروتوكول الإنترنت لا يضمن التوصيل بل يبذل ما يستطيع بمعنى أن أعدك أن أبذل ما أستطيع لتوصيل طلبك ولكن لا أضمن لك ذلك إن لم أستطع.

التكلفة التشغيلية وراء تأخير ظهور بدائل محلية

بين مستشار أمن المعلومات الدولي م. سعيد الدوسري أن وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الآونة أصبحت محركا رئيسيا في العلاقات العامة والتواصل بين الأفراد وكذلك داعم رئيسي في إدارة الأعمال والمبيعات والإعلانات المحلية والدولية، ومع مرور الوقت أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأفراد جزءا مهما في ساعات يومهم وبشكل ملحوظ جدا، بدليل أنه عندما تعطلت إحدى وسائل التواصل الشهيرة وجد مستخدموها فراغا ملحوظا في ساعات يومهم، ولكن عندما نتحدث عن ضمان عدم انقطاع الخدمة فهذا غير ممكن تماما لطبيعة عمل هذه التقنية التي قد تتعرض لمشاكل تقنية وعوامل أخرى معقدة أحيانا لا يمكن السيطرة عليها. وأشار إلى أن وجود تطبيقات محلية مطلب مهم جدا، وكلما تأخرت في الظهور والانتشار لدينا تصبح الأزمة أكبر، والسبب يرجع لعدد من العوامل على رأسها الكلفة التشغيلية العالية جدا للبنية التحتية التقنية لاستيعاب عدد لا يقل عن مليار رسالة نصية وصورة وفيديو يومي بحيث تقدم خدمة سلسة وسريعة، العامل المهم الآخر هو وجود سياسة خصوصية واضحة تضمن سلامة عدم الاطلاع على البيانات المحفوظة للحفاظ على خصوصية المستخدمين وكجزء آخر لا يتجزأ من العوامل المذكورة وهو اتباع سياسة أمن سيبراني قوي تحمي هذه التطبيقات المحلية من الهجمات الداخلية أو الخارجية مع القدرات المحلية التقنية لتحمل هجمات ذات طابع ضخم قد يؤدي لتعطيل استمرار الخدمة المحلية في حال تعرضها لهجمات متعددة في وقت واحد وحمايتها من التسرب، مؤكدا أن كل حسابات الأعمال التجارية أو الخيرية وافقت بالفعل على سياسة استخدام خدمات التواصل الاجتماعي وهذه السياسة تختلف من خدمة إلى خدمة أخرى ومن هنا أشير إلى أن التعويض غير متاح في حال أن الخدمة مجانية بالكامل وفي حال كانت الخدمة مدفوعة هنا يتم الرجوع لسياسة الاستخدام للخدمة التي تم الموافقة عليها.

الصفة وتوفر المصلحة شرط رفع الدعوى وثبوت الضرر

من جهته أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي أن موضوع الانقطاع يتطلب دراسة قانونية متخصصة لتكييف الوضع القانوني للدعوى من حيث أساس التعاقد في خدمة التطبيقات والجهة المسؤولة عن إداراتها وتفاصيل التعاقد، لأن جميع المستخدمين لابد أنهم وقعوا ووافقوا على عقود مع تلك الشركات صاحبة هذه الخدمات، ومما لا شك فيه أن تلك الشركات تكون قد وضعت هذا في الاعتبار في تلك العقود ولديها الفريق القانوني الذي وضع تلك العقود تحسبا لمثل هذه الظروف، ولكن هذا لا يمنع من تحريك الإجراءات القانونية ولكن وفقا لاستراتيجية قانونية سليمة يؤخذ فيها جميع الاعتبارات القانونية وتأسيس دعوى قانونية قوية مثبتة بالمستندات والأدلة القوية التي تؤكد وقوع خطأ وضرر ومخالفة للتعاقد، وهذا يرجع لتفاصيل كل دعوى على حدة وظروفها وملابساتها وحجم الضرر والخسائر والوضع القانوني للحالة، وأهم نقاط هي أن تؤسس الدعوى بشكل صحيح من حيث الجهة التي لها صفة كمدعى عليها وتوفر المصلحة لرفع الدعوى وثبوت الضرر، وهي عملية قانونية تحتاج لدراسة شاملة لأن تلك الشركات مستعدة لمثل هذه النزاعات والمطالبات والمعارك القانونية، فلا بد من التجهيز لذلك بشكل قانوني محترف فمثلا شركة WhatsApp LLC هي الكيان القانوني المتعاقد الذي يوفر لك «خدمات الأعمال»، باستثناء إذا كنت مقيما في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي (المنطقة الاقتصادية الأوروبية) وأي بلد أو منطقة أخرى تعتبر جزءا من هذه المنطقة، ففي هذه الحال تكون شركة WhatsApp Ireland Limited هي الكيان القانوني المتعاقد الذي يوفر لك خدمات الأعمال لغرض الاستخدام التجاري أو استخدامات الأعمال بشكل حصري وهكذا.

وأضاف العمودي: إن التعطل والتوقف المؤقت الذي حدث في الأيام القليلة الماضية في نفس الوقت يطرح مسألتين في غاية الأهمية أولاهما كيف نضع ضمانات لعدم تكرار حدوث ذلك، وهذا يقودنا لفكرة ضرورية وهي لماذا لا يكون هنالك تطبيقات بديلة أو موازية سعودية محلية ولدينا الشباب السعودي الطموح المبتكر، ولدينا كفاءات وشباب في غاية الروعة والابتكار في مجال التكنولوجيا والتقنية والبرمجيات، وهذا الأمر لا شك سيكون لهم فتحا جديدا ومجالا ينطلقون فيه ونحن نعيش في عالم الأفكار الجديدة والتغييرات ومعايير النجاح والديمومة والفعالية تتغير في كل ساعة ودقيقة، علما بأن دولا عديدة أخذت هذا المنحى منها الصين وكندا اتجهت فعليا لعمل تطبيقات خاصة بها، وقامت بذلك فعلا كالصين حتى لا تظل تحت رحمة وسيطرة واحتكار جهة محددة، ولدينا في الشباب السعودي الواعد خير مثال للعمل والانطلاق في تأسيس تطبيقات سعودية موازية لمعالجة هذه المشكلة ووضع حلول طموحة للحاضر والمستقبل.

صعوبة منافسة التطبيقات المنتشرة حاليا

ذكر الباحث في مجال التقنية والأمن السيبراني مؤيد الشميري أنه لا يوجد ما يسمى بعدم الانقطاع مجددا، لأن التقنية خط أحمر لمن يستخدمها، وتحدث هذه الانقطاعات بشكل متكرر، وبعض الأحيان دقائق والمستخدمون لا يشعرون بذلك، ومن الصعب جدا أن يكون هناك تطبيق ينافس التطبيقات الموجودة حاليا لأنها تمتلك أكبر قاعدة بيانات، وثقة العملاء فيها يجعلها متفوقة على غيرها، هناك تطبيقات عالمية تحاول منافسة الواتس أب مثل تليجرام وتطبيق سجنل ولكن المستخدم النهائي لا يبحث عنها إلا وقت الانقطاع، مبينا أن موافقة العديد من المستخدمين على سياسات الاستخدام تؤكد عدم أحقية طلب التعويض إضافة إلى أن الحسابات مجانية، وبهذه الحالة لا يمكن مطالبة الشركة إذا تعطل النظام بشكل أو آخر.

التطبيقات السعودية تتطلب مشروعا وطنيا متكامل الأركان

الاستغناء عن أي تطبيق يتناول بيانات مواطني المملكة

الضغط الهائل من المستخدمين والحروب الإلكترونية

أكد خبير الأمن السيبراني عبدالرحمن الكناني أن أسباب التعطل لتلك التطبيقات كثيرة منها تعطل الطاقة الكهربائية أو الهجمات السيبرانية، أو الأعطال الفنية بسبب الضغط الهائل من ملايين المستخدمين بشكل لحظي أو الحروب الإلكترونية التي تجري على الإنترنت وللحصول على بيانات هذه المنصات، مؤكدا أنه لا ضمان لعدم انقطاعها مجددا، مبينا وجود تطبيقات محلية للتواصل ولكنها لم تصل إلى المستخدم أو لم تصل إلى مرحلة النضج الرقمي، مع إمكانية أن نرى ذلك في المستقبل كل شيء ممكن فالمملكة تمتلك خبراء سعوديين متمكنين قادرين والشركات المحلية لديها القدرة أيضا لكن التكلفة ونموذج العمل الذي تبنى عليه يحددان ذلك، مؤكدا وجود شروط وأحكام لتلك التطبيقات يضعها أفضل المستشارين القانونيين الدوليين لحمايتهم وتضمن عدم الملاحقة القانونية وتخلي مسؤوليتها، فكل مستخدم مسؤول عن نفسه عندما يحدث شيء ولا يوجد ضمان على فقدان البيانات أو ضياعها، مؤكدا أن هذه المنصات تمتلك معلومات لا تستطيع السيطرة عليها في العالم السيبراني.