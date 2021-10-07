تبدأ من50 ألف جنيه.. «لمتوسطي الدخل».. سيارات يمكن شرائها بسعر أقل من 85 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار السيارات "الزيرو" خلال الأربع سنوات الأخيرة، يبحث قطاع من المستهلكين في سوق المستعمل بمصر، عن سيارة يتوفر بها الحد الأدنى من وسائل الراحة والرفاهية، ذلك بأسعار متوسطة مقارنة بأسعار "الزيرو".

وبالرغم من تباين أسعار السيارات في سوق المستعمل بشكل كبير خلال العام الماضي متأثرًا بحالة التخبط التي يشهدها سوق السيارات الزيرو بفعل جائحة كورونا وما سببته بقطاع التصنيع والتجارة.

إلا أن سوق المستعمل الإلكتروني وبالأسواق التقليدية لا يزال يتوفر به العشرات من السيارات التي تتناسب مع الإمكانيات المادية للطبقة متوسطة الدخل بالمجتمع المصري.

ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات مطروحة بأسواق البيع والشراء الإلكترونية، والتي تبدأ أسعارها من 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 85 ألف جنيه؛ علمًا بأن قانون العرض والطلب وحالة السيارة الفنية والكماليات تتحكم في ارتفاع أو انخفاض الأسعار.

رينو ميجان

زودت السيارة ميجان موديل 2006 بنوعين من المحركات الفعاله وفائقة الأداء كما أنهما يوفران في استهلاك الوقود؛ الأول محرك من 4 أسطوانات و 16 صمام، وتبلغ سعته اللترية 1600 سي سي، والثاني 2000 سي سي يساعده على توليد قوة فائقة 160 حصان، مع عزم 170 متر/كجم عند 6800 لفة فى دقيقة أو 175 حصان لسعة 2000 سي سي.

تتوفر السيارة الفرنسية بنوعيان منو نواقل الحركة؛ الأول يدوي من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 4 سرعات مزود بتقنية PROACTIVE لنقل السرعات بسهول دون التأثير على عمل المحرك.

تقدم رينو ميجان موديل 2006 المستعملة بمتوسط سعري 85 ألف جنيه.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

أوبل فيكترا

سيارة أوبل فيكترا سيدان موديل 1995، متاحة في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 50.000 و70.000 جنيه. حسبما نشر موقع "مصراوي"

السيارة مزودة بمحرك 1500 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

هيونداي اكسنت

تقدم هيونداي موديل 2000 بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة، أما المحرك 1600 سي سي فيأتي بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر وتسارع في 10.9 ثانية وسرعة قصوى 189 كم في الساعة.

تقدم هيونداي اكسنت موديل سنة 2000 بسوق المستعمل بمتوسط سعري 75 ألف جنيه.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

شيفروليه سبارك

تتوفر شيفروليه سبارك موديل 2014 بمحرك ذو سعة 1.2 لتر بعدد 4 أسطونات الذي يساعدهعلى توليد قوة قدرها 84 حصان وهو مناسب للقيادة داخل المدينة، وتعد من السيارات الموفرة فى استهلاك الوقود إذ تبلغ حوالي 4.8 لتر لكل 100كم.

تتوفر شيفروليه سبارك فى سوق المستعمل بمتوسط سعري 85 ألف جنيه.

ويحدد السعر الشرائي للسيارة حالتها الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.

هيونداي إكسيل

تعتبر هيونداي إكسيل بموديلاتها المختلفة من السيارات التي لاقت رواجًا وانتشارًا كبيرين في السوق المصري خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.

ويبلغ متوسط أسعار موديل 1997 المزود بناقل حركة أوتوماتيك، من 55 إلى 70 ألف جنيه، وذلك وفقًا لحالتها الفنية والكماليات المزودة بها.