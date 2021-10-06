شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 771 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرى، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات، لتصعد كافة الأعيرة في الذهب مع صعود سعر أونصة الذهب من 1750 إلى 1764 دولارا، مع استمرار التراجع النسبي في الدولار الأمريكي، مما سمح بعودة الصعود في سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6168 جنيها

أونصة الذهب 1764 دولار

وكانت أسعار الذهب سجلت هبوطا عالميا إلى مستويات 1748 دولارا في التعاملات الصباحية اليوم، مع صحوة الدولار الأمريكي ، لكن حدث بعض التراجع في سعر الدولار وهو ما سمح بصعود سعر الذهب في البورصات بالتعاملات المسائية إلى مستويات 1764 دولارا.

سعر الذهب عيار 21 سجل صعود من 768 جنيها إلى مستوى 771 جنيها للجرام، وسجلت كافة الأعيرة تحرك تقريبًا بقيمة 3 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب ارتفاعا حوالي 24 جنيها بالتعاملات المسائية.