شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جناح مصر فى المعرض السياحى الدولى بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة السياحة والآثار هذا العام ، في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA في دورته الأربعين والمٌقام حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 5-8 أكتوبر الجارى، والذى يعتبر من أهم المعارض المهنية السياحية التي تُقام سنوياً في فرنسا.

وتشارك الوزارة هذا العام بجناح يبلغ مساحته 90 مترا بمشاركة عارضين يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية، وشركة مصر للطيران، ووزارة البيئة.

واتخذ الجناح المصري المُشارك في هذا المعرض الطابع الفرعوني في تصميمه، حيث صُمم على شكل صرح معبد، واحتوى جسم المعبد من الخارج علي صور مضيئة متنوعة عن مصر تعبر عن الحياة والجمال والتنوع الذى يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وإبراز لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأماكن الأثرية المختلفة.

ويضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي يتم من خلالها عرض مجموعة من الأفلام المختلفة منها عن الافتتاحات الأثرية الأخيرة وبعض الأفلام التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في إطار حملاتها الترويجية، كما يوجد هولوجرام لقناع الملك الشاب توت عنخ أمون وكرسي العرش الخاص به وذلك فى إطار الترويج للمتحف المصري الكبير.

ويوجد بالجناح المصري داخل مبني المعبد حجرة لكبار الزوار VIP ، وفي مقدمته مكتب للاستعلامات.