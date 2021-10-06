شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه عند مستوى 699.011 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للأسمدة والكيماويات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.

البورصة تربح 1.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه عند مستوى 699.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.53%، والعرب على 4.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.90%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 133.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 532.2 ألف جنيه، 18.5 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12884 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4113 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3608 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 4468 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.367 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.54%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 25.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.54%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 29.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.95%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 24.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 68.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.23%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 38.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.47%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 18.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.57%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.852 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.