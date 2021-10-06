شكرا لقرائتكم خبر الأكاديمية المالية تتعاون مع مركز القيادة الإبداعية الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية تعاون مع مركز القيادة الإبداعية (CCL)، الذي يتخذ من الولايات المتحدة الامريكية مقرا له، وذلك في إطار تعزيز مستوى التعاون في الجوانب التدريبية، والبحوث، لتطوير الكوادر القيادية في القطاع المالي من خلال برامج متخصصة صممت خصيصا للقطاع المالي، بالاعتماد على أحدث الأبحاث في المجال القيادي واستخدام أفضل الأساليب العالمية المعتمدة لدى المركز.

ووقع الاتفاقية المشرف العام على التدريب والتطوير بالأكاديمية المالية عبدالله الشايعي ونائب الرئيس والمدير العام لمركز القيادة الإبداعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هاميش مادان.

وأوضح الشايعي أن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز القيادة الإبداعية يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الاستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي بالشراكة مع أفضل الجهات التدريبية العالمية والإقليمية والمحلية لتقديم حلول التدريب والتطوير والدراسات العلمية المعترف بها دوليا التي تعزز التميز المهني إضافة إلى توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعالة لتنمية الكوادر البشرية في القطاع المالي بما يتوافق مع تطلعات القطاع وتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبين أن اختيار المركز ليكون أحد الشركاء الاستراتيجيين لتطوير الكوادر القيادية في القطاع المالي نظرا لخبرته العريقة والمتخصصة، حيث يعد من أبرز المراكز العالمية المتخصصة في تطوير المهارات القيادية وضمن أفضل عشر مؤسسات في العالم لتعليم المدراء التنفيذيين.