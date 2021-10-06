بنك التصدير والاستيراد يمول 89 طلبا بقيمة 8.9 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت طلبات التمويل المعتمدة من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى 89 طلبا بقيمة إجمالية 8.95 مليارات ريال، لدعم تصدير المنتجات السعودية لـ50 دولة، وذلك ضمن مساهمة البنك في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأشار البنك في نشرة عن أداء البنك بنهاية سبتمبر من العام المالي الحالي 2021، إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الممولة بلغت نسبة 51% من إجمالي الطلبات.

وأطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدرين السعوديين المختلفة، فيما ارتفع عدد الدول التي ساهمت منتجات البنك في التصدير إليها إلى 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند تليهما بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر، تمثل أهم 10 دول تم التصدير إليها.

وأبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24%، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5%، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4%، ومنتجات الورق بنسبة 7.7%، والأدوية بنسبة 7.5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات، التشييد والبناء، والبلاستيك.

تمويلات بنك التصدير والاستيراد بنهاية سبتمبر 2021

حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 51% من إجمالي الطلبات

طلبات التمويل المعتمدة:

89 طلبا

القيمة الإجمالية:

8.95 مليارات ريال

عدد الدول التي تم التصدير إليها: 50 دولة حول العالم

أهم 10 دول تم التصدير إليها:

الصين

الهند

بلجيكا

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

الإمارات

هولندا

سنغافورة

تايوان

مصر

أبرز القطاعات المستفيدة:

الحديد والصلب 10.5%

المطاط واللدائن 8.4%

منتجات الورق 7.7%

الأدوية 7.5%

الزراعة والاستزراع السمكي 4.5%