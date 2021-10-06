أحمـد أسـعد رئيسا لشـركة البتروكيماويات المصريـة

القاهرة - سامية سيد - أصـدر المهندس طـارق المـلا وزيـر البترول والثروة المعدنيـة قـراراً بتكليـف الكيمائـي أحمـد محمـد كامـل محمـد أسـعد رئيسا لمجلـس إدارة شـركة البتروكيماويات المصريـة.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ترأس الجمعية العامة التأسيسية لشركة مجمع العلمين للبتروكيماويات "علمين" كشركة مساهمة مصرية، وأحد المشروعات الجديدة فى مجال صناعة البتروكيماويات، والتى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة فى مصر وأفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج، بالإضافة الى إنشاء قاعدة صناعية جديدة في هذه المنطقة الصناعية الواعدة تقوم على منتجات المشروعات من خلال تحفيز إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم تسويقها محلياً وعالمياً، والعمل على إيجاد فرص جديدة للاستثمار وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما يسهم فى دعم وزيادة العائد الاقتصادى.