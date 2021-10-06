14 يوما لانتهاء مهلة تقديم خدمات البريد دون ترخيص

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وأوضحت الهيئة أن المهلة التي أطلقتها في 22 رمضان 1442 ( 04 مايو 2021) تتيح لمقدمي أنشطة خدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة؛ تصحيح أوضاعهم منذ دخول المهلة حيز التنفيذ، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
وأفادت الهيئة أن المهلة المحددة لمخالفي أنشطة الخدمات البريدية مهدت الطريق لإصدار التصاريح اللازمة لممارسة أنشطة القطاع في الخدمات البريدية « نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية»، لافتة إلى أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الالكتروني www.citc.gov.sa .
وشددت الهيئة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة؛ يعرض المنشأة المخالفة إلى العقوبات والغرامات المقررة نظاما لدى جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، التي تصل إلى إيقاع الغرامات المالية وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.
مهلة لتصحيح عمل أنشطة خدمات البريد دون ترخيص
بداية المهلة 4 مايو2021
نهاية المهلة 21 أكتوبر2021
الأنشطة التي تحتاج لتصاريح:
- نقل الرسائل
- نقل الطرود
- صناديق البريد
- البريد الرسمي
- الخدمات البريدية المالية
- محطات الطرود
- خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية
العقوبات بعد انتهاء المهلة:
- غرامات مالية
- إغلاق السجل التجاري
- إيقاف المنشأة
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