شكرا لقرائتكم خبر 14 يوما لانتهاء مهلة تقديم خدمات البريد دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة التجارة والمركز الوطني للتنافسية، المنشآت والأفراد العاملين في تقديم الأنشطة المتعلقة بالخدمات البريدية في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة إلى تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة التصحيحية التي تبقى منها 14 يوما، بهدف حماية حقوق المستفيدين من الخدمات البريدية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم وتحقيق المنافسة العادلة في السوق.

وأوضحت الهيئة أن المهلة التي أطلقتها في 22 رمضان 1442 ( 04 مايو 2021) تتيح لمقدمي أنشطة خدمات البريد في المملكة دون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة؛ تصحيح أوضاعهم منذ دخول المهلة حيز التنفيذ، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 15 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

وأفادت الهيئة أن المهلة المحددة لمخالفي أنشطة الخدمات البريدية مهدت الطريق لإصدار التصاريح اللازمة لممارسة أنشطة القطاع في الخدمات البريدية « نقل الرسائل، نقل الطرود، صناديق البريد، البريد الرسمي، الخدمات البريدية المالية، محطات الطرود، وخدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية»، لافتة إلى أن إصدار التراخيص يتم عبر موقعها الالكتروني www.citc.gov.sa .

وشددت الهيئة على أن تقديم خدمات الأنشطة البريدية في المملكة من دون ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة؛ يعرض المنشأة المخالفة إلى العقوبات والغرامات المقررة نظاما لدى جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، التي تصل إلى إيقاع الغرامات المالية وإغلاق السجل التجاري وإيقاف المنشأة.

مهلة لتصحيح عمل أنشطة خدمات البريد دون ترخيص

بداية المهلة 4 مايو2021

نهاية المهلة 21 أكتوبر2021

الأنشطة التي تحتاج لتصاريح:







نقل الرسائل



نقل الطرود



صناديق البريد



البريد الرسمي



الخدمات البريدية المالية



محطات الطرود



خدمات التوصيل عبر المنصات الالكترونية



العقوبات بعد انتهاء المهلة: