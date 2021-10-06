شكرا لقرائتكم خبر تطبيقات ذكية لاكتشاف تستر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أخصائي أول تجارة الكترونية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، سعود الحسين، أن «منشآت» تتعاون بشكل رئيسي مع برنامج مكافحة التستر التجاري بالنظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة محل اتهام بوجود حالات التستر فيها.

وأشار الحسين خلال ورشة عمل افتراضية «عن بعد» نظمتها غرفة الشرقية أمس، إلى وجود تطبيقات ذكية لاكتشاف ومكافحة ظاهرة التستر تتواصل مباشرة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، داعيا جميع من تورط في أعمال التستر بتصحيح وضعه قبل انتهاء المهلة المحددة من وزارة التجارة.

ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، بعد تمديد المهلة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا حتى 16 فبراير 2022.

وأوضح البرنامج أخيرا أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة

الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

تسجيل 56 تطبيقا

وقال الحسين إن الهيئة أسهمت بشكل كبير في دعم مشاريع وبرامج التجارة الالكترونية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى تضاعف أنشطتها وإيراداتها، مشيرا إلى دعم الهيئة لتسجيل 56 تطبيقا على الأقل لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإطلاق المرحلة الثانية من البيئة التجريبية لتنظيم تطبيقات التواصل أخيرا والتي تدعم التجارة الالكترونية والتدريب المتقدم للقيادات الواعدة في التجارة الالكترونية وتسجيل وكلاء تسجيل 9 منشآت في برنامج النطاقات واعتماد منشأتين منها مبدئيا.

تحفيز التجارة

وأضاف بأن تطوير ودعم نمو التجارة الالكترونية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هدفه دعم وتحفيز أنشطة التجارة الالكترونية لدى المنشآت وتعزيز سهولة أداء الأعمال في التجارة الالكترونية ورفع مساهمة التجارة الالكترونية في الاقتصاد الوطني وتعزيز موثوقية التجارة الالكترونية ودعم استدامة التطور والنمو في هذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن الأثر كان واضحا في زيادة 47 ألفا في المنشآت المستفيدة من التجارة الالكترونية أي بثلاثة أضعاف، وزيادة الفرص الوظيفية بـ 237 ألفا خلال عام أي بـضعفين ونصف.

بناء الاستراتيجيات

وأبان الحسين أن برنامج «طموح التجارة» يهدف إلى دعم النمو لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الالكترونية وفي مجالات مختلفة، مثل التسويق والشحن والتوصيل والدفع الالكتروني وبناء الاستراتيجيات والأنظمة المحاسبية.