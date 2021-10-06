غرفة الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت شهادات أنظمة الجودة «الأيزو» المعتمدة لديها، وهي: شهادة نظام إدارة الجودة «أيزو» 9001: 2015، ونظام معالجة شكاوى «أيزو» 10002: 2014، وذلك بعد استيفائها جميع المتطلبات ذات الارتباط بتحديث أنظمتها الإدارية والتنظيمية، ومنظومة خدماتها المقدمة لعملائها الداخليين والخارجيين. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، أن تحقيق الغرفة اعتماد تجديد هذه الشهادات يأتي بناء على تطوير شامل لأنظمتها وإجراءاتها ومواءمتها لجميع متطلبات الجودة، حيث نجحت الغرفة خلال جائحة كورونا في التعامل مع المتغيرات والآثار بمرونة عالية، مواصلة خدماتها بجودة عالية وداعمة قطاع الأعمال عبر عدد من الأعمال والإجراءات التي مكنت الغرفة من التواصل الدائم مع عملائها، وسهلت إنجازات أعمالهم بكل يسر وسهولة عبر منظومة متكاملة من الإجراءات والتقنيات المتقدمة.



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