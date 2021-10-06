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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودورها في تسهيل الوصول للفرص الشرائية لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق، ناقشتها ورشة عمل نظمتها غرفة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبمشاركة عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال بالمنطقة. وناقشت الورشة آلية عمل «جدير» وإجراءات التسجيل فيها ومعايير استحقاق المنشآت، إضافة إلى إصدار شهادة حجم المنشأة من خلال رابط متوفر على موقع «منشآت». وبينت ورشة العمل الاستفادة من الخدمة من خلال خطوات مرنة تبدأ بتقديم الطلب، ليتم بعدها دراسته وتدقيقه، ثم الزيارة الميدانية لمقر المنشآت ذات الخطورة العالية في بعض الأنشطة الاقتصادية، وتسجيلها كمنشأة معتمدة من (جدير)، وصولا إلى ربط مزودي الخدمة بالقطاعين العام والخاص.

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