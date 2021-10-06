إتمام يعتمد 13 مخططا سكنيا بالربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» 13 مخططا سكنيا خلال الربع الثالث من 2021، بمساحة 19.9 مليون م2 في مدن ومناطق المملكة، حيث يمثل عدد المخططات المعتمدة بالربع الثالث 59% من إجمالي المخططات المعتمدة في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأوضح المركز في بيان أمس، أن عدد المخططات التي اعتمدها «إتمام» من بداية العام حتى الربع الثالث وصل إلى 22 مخططا سكنيا، بمساحة تجاوزت 36 مليون م2، وذلك بهدف تحسين أداء القطاع العقاري وتقديم خدمات الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

وأوضح «إتمام» أن المخططات المعتمدة شملت مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية وتبوك. فيما تضمنت الخدمات المتنوعة التي قدمها مركز خدمات المطورين «إتمام» -خلال الربع الثالث من 2021 للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية- تنفيذ عدد من طلبات رخص البناء لنحو 4100 وحدة سكنية، وإصدار 53 شهادة تأهيل لمطورين عقاريين لمشروعات البيع على الخارطة، إضافة إلى تنفيذ طلبات تأييد لتسجيل العاملين في مشروعات الوزارة؛ لتوفير 4392 عاملا. كما أصدر المركز 30 رخصة بيع لمشروعات على الخارطة، وأهل 765 مطورا عقاريا بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري.

ويتيح المركز منصة موحدة وبوابة رقمية الكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري؛ لتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة وثقة عالية بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصاءات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون.

يذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يهدف إلى إنشاء بيئة جاذبة في القطاع العقاري بالمملكة، بهدف زيادة الاستثمارات في القطاع من داخل وخارج المملكة، وزيادة عدد المشروعات السكنية؛ لتعزيز نمو المعروض من الوحدات السكنية سنويا؛ لتسهيل حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم، والوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون، وما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية، ما يمكن المطور العقاري من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتنفيذ مشروعه.

مركز «إتمام»

الربع الثالث 2021:

اعتماد 13 مخططا سكنيا المساحة 19.9 مليون م2

يناير ـ سبتمبر 2021:

اعتماد 22 مخططا سكنيا المساحة 36 مليون م2

مناطق المخططات المعتمدة:

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

تبوك

خدمات المركز خلال الربع الثالث 2021

