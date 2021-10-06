اللجنة التوجيهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقطاع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقدت اجتماعها الخامس والعشرين، بحضور رئيس اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وأعضاء اللجنة من وكلاء الوزارة ورؤساء الجهات التابعة لها. واستعرض الاجتماع حالة الأداء لمؤشرات هدف رؤية المملكة 2030 المسند للمنظومة في قطاع المياه والمتمثل في (5.4.2 ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية). كما استعرض حالة الأداء لمؤشرات أهداف الرؤية التي تسهم فيها المنظومة في قطاع المياه، والأداء الزمني والمالي لمبادرات قطاع المياه.

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