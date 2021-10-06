وزارة الاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ومجموعة من الجهات الحكومية والمشاريع الكبرى والقطاع الخاص تشارك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة - ويتيكس 2021 - والذي يختتم أعماله اليوم (7 أكتوبر 2021)، وذلك تحت مظلة «استثمر في السعودية». وتهدف المشاركة لاستعراض الفرص الاستثمارية للشركات والمستثمرين وإظهار التزام المملكة باستقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعي الطاقة والمياه ونقل التقنية والمعرفة وتوطينها بالتعاون مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص. وتخطط المملكة في ضوء رؤية 2030 لإنتاج 50% من احتياجاتها للطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد للطاقة، وإضافة 5,5 ملايين م3 يوميا من مياه البحر المحلاة بحلول 2026.

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