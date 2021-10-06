شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا صعدت 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.01%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.85%، ثم قطاعات الموارد الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.75%، 0.74%، 0.73%، على التوالي، وصعد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.27%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.06%.

فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.92%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.64%، وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.09%، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه عند مستوى 699.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.53%، والعرب على 4.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.90%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 133.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 532.2 ألف جنيه، 18.5 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12884 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4113 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3608 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 4468 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.