شكرا لقرائتكم خبر عن Top 7.. آخر أخبار مؤمن زكريا وحقيقة تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت نشرة Top7 التى تذاع عبر "إنستجرام الخليج 365"، من إعداد وتقديم الزميل الصحفي محمد أسعد، أبرز 7 أخبار على مدار اليوم الأربعاء 6-10-2021، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على مواقع التواصل الاجتماعى.

احتفلت مصر بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن انتصار أكتوبر نقطة تحول في تاريخنا المعاصر ورمز لشموخ مصر وعزتها، ووجه التحية لرجال القوات المسلحة ولشهدائنا الأبرار ولبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، وأصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابِعَيْ بريد تذكاريين بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ وآخر تكريما للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي.

والحكومة نفت ما تردد من أنباء بشأن تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وأكدت أن الحضور بالمدارس سيكون نظامياً وبحضور كامل للطلاب بالمدارس على مدار العام.



الزميل الصحفى محمد أسعد .

ونفت زوجة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق شائعة وفاته، وكتبت "حسبنا الله ونعم الوكيل.. بدل ما تساعدونا بالدعاء تتدمروا نفسيتنا ليه.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم"، وأهدى النجم محمد صلاح قميصه رقم 10 للمدير الفنى للنادى الأهلى موسيمانى، وكتب موسيمانى كتب "مو صلاح، شكرًا لك على القميص رقم 10، أنا أشعر بالتواضع، أنت رمز وقدوة، وأمل للأطفال على مستوى العالم"، وضمنت مصر لقبى الرجال والسيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وشهدت مباريات الدور نصف النهائي بالبطولة تأهل 4 لاعبين من مصر إلى المباراة النهائية وهم: طارق مؤمن، مصطفى عسل، نوران جوهر وهانيا الحمامى.