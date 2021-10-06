شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى إلى 181.2 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 221.100 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 181.235 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.527 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 219.921 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.649 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.907 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه عند مستوى 699.011 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.53%، والعرب على 4.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.90%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 133.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 532.2 ألف جنيه، 18.5 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12884 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4113 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3608 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 4468 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.