شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التصدير يمول 89 طلبا بـ8.95 مليار ريال لـ50 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف بنك التصدير والاستيراد أن طلبات التمويل المعتمدة ارتفعت لتصل إلى 89 طلبا بقيمة إجمالية تخطت 8.95 مليار ريال، مشيرا إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الممولة بلغت 51% من إجمالي الطلبات.

جاء ذلك في نشرة خاصة أصدرها البنك عن الأداء بنهاية سبتمبر الماضي، وتسلط النشرة الضوء على أبرز أرقام البنك وإنجازاته، وذلك في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها، وجهوده في تمكين المصدرين السعوديين، وتنمية تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، وذلك ضمن مساعي البنك ليكون مساهما رئيسا في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال البنك في النشرة، إنه أطلق 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدرين السعوديين المختلفة، فيما ارتفع عدد الدول التي ساهمت منتجات البنك في التصدير إليها ليبلغ 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند تليها بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.

وأشار إلى أن من أبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكلت نسبة 24%، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5%، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4%، ومنتجات الورق بنسبة 7.7%، والأدوية بنسبة 7.5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات، التشييد والبناء، والبلاستيك.