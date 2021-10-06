شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الرقمية" تحصل على تراخيص لبناء 6 آلاف برج اتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مصر الرقمية (أكبر مساهمى شركة ابراج مصر للخدمات التكنولوجية) و IHS Netherlands GCC B.V. و IHS Netherlands EGY B.V معاً (IHS Towers) للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما وهى شركة (IHS Telecom Towers Egypt SAE).



جانب من اللقاء وتهدف الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرى من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لاسلكية على مدار الثلاث سنوات القادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقاً لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة . كما يتيح الترخيص إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير وذلك بغرض استخدامها فى تقديم الخدمات محل الترخيص.

توقيع الاتفاق وقع الاتفاقية كلا من المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس ادارة شركة مصر الرقمية للاستثمار، ووليم سعد الرئيس التنفيذى للعمليات ل IHS Towers ، بحضور الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس ادارة شركة ابراج مصر للخدمات التكنولوجية، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمستشار جوزيف ادوارد المستشار القانونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور عمرو طلعت والدكتور محمد سالم

وتعقيبا على التوقيع؛ أكد المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية على أن الابراج التشاركية تساعد مشغلى الاتصالات فى التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية وكذلك تنوع الخدمات والتوسع فى تغطية الشبكات من خلال تقليل العبء الداخلى لإدارة الأصول بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال؛ حيث تقوم شركة الابراج التشاركية بانشاء الابراج وتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تقوم بتأجير الابراج لمشغلى الاتصالات لوضع اجهزة الاتصالات الخاصة بهم.

يجدر الاشارة الى انه لمشغلى الاتصالات الحق فى بناء ابراج الاتصالات الخاصة بهم اضافة الى الابراج التشاركية وان اختيار التشارك على الابراج هو خيار تجارى وفنى لمشغلى الاتصالات مما يتيحه من مزايا تجارية وسرعة فى تنفيذ خطط التغطية وأيضا الوصول إلى أكبر قدر من التغطية فى حال وجود ندرة فى أماكن انشاء الابراج، وخاصة فى الأماكن المحرومة والتى تسعى الدولة إلى تغطيتها بشبكات الاتصالات لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمى وذلك من خلال تحقيق التوازن وتحفيز المنافسة بين الشركات.

هذا وستمتلك شركة مصر الرقمية للاستثمار على 20% من شركة IHS Telecom Towers Egypt SAE ، فى حين ستمتلك شركة IHS Towers على 80%.

كما وقع التحالف الجديد على وثيقة الترخيص ومن المتوقع انهاء إجراءات الحصول على الترخيص خلال هذا الأسبوع بعد سداد رسوم الترخيص.





عن شركة مصر الرقمية للاستثمار

شركة مصر الرقمية للاستثمار تستثمر فى مختلف مشروعات التحول الرقمى داخل مصر وهى المساهم الرئيسى فى شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية.





عن شركة IHS Towers

تعتبر شركة HIS Towers واحدة من أكبر الشركات المستقلة المالكة والمشغلة والمطورة لأبراج الاتصالات التشاركية فى العالم من حيث عدد الأبراج بما يربو على 30200 برج اتصالات منتشرة فى تسعة أسواق كما هو الوضع في30-6-2021 .وتعمل HIS Towers على نمو وتطوير أعمالها الحالية وخدماتها فى كل من البرازيل، وكولومبيا، والبيرو، والكاميرون، وساحل العاج، ونيجيريا، ورواندا، وزامبيا والكويت.