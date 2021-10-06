شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، ليثبت سعر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى، فى حين انخفض دولار أسترالى لـ 2.71 ريال سعودى مقابل سعره أمس الثلاثاء كان بـ 2.73 ريال سعودى، فى حين انخفض سعر 1 يورو لـ 4.33 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.35 ريال سعودى، وذلك كما كانت أسعار أمس.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.33 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.09 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.97 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.71 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.44 ريال سعودي.