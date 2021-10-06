شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصري 18.09جنيه للشراء، و18.26 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.12جنيه للشراء، و18.28 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل تباينت بعض أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك العاملة فى مصر الصباحية، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى كما هو عليه بالأمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.09 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، فى حين آخر تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.23 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس كان بـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.16جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.16جنيه للشراء.

18.28جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.09جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.12 جنيه. 18.26جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.29 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.12جنيه للشراء.

18.29جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.11جنيه للشراء.

18.30جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.15 جنيه للشراء. 18.31 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.15 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.15 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.17 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.