شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بعض أسعار العملات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك ببداية تعاملات البنوك العاملة فى مصر الصباحية، ليستقر سعر الدولار والريال السعودى كما هو عليه بالأمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.09 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع، فى حين آخر تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.23 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس كان بـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع ، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.09 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس كان بـ 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.23 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس كان بـ 21.24 جنيه للشراء، 21.42 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعر أمس كان بـ 49.21 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع للبيع.