شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. الكيلو في المزرعة يبدأ من 29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 6-10-2021 وذلك وفقا لما اكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال حسن الفيومي- تاجر دواجن- إن أسعار الدواجن البيضاء سجلت 29 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 32-34 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 35 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 38-40 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

وعلي جانب آخر شهدت أسعار البيض استقرارا سجلت كرتونة البيض الأبيض 46 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين51--54 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.