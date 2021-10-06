شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، ثباته أمام الجنيه المصرى، وذلك كما كانت أسعار أمس، ليستقر سعره فى بنكى "الأهلي المصري وبنك مصر" عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وفى بنك البنك التجارى الدولى ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.