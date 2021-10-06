شكرا لقرائتكم خبر عن مصر العاشر عربيا فى عدد مصابى فيروس كورونا حتى الموجة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صُنِفَت مصر بالترتيب العاشر على مستوى الدول العربية في عدد مصابي فيروس كورونا خلال الموجات الثلاث بحوالي 112 ألف حالة إصابة حتى نهاية الموجة الأولى، حوالي 201 ألف حالة إصابة حتى نهاية الموجة الثانية، و281 ألف حالة في الموجة الثالثة مقابل العراق التي تقع في المرتبة الأولى خلال الموجات الثلاث.



وضع مصر مقارنة بالدول العربية بالموجة الاولى

وتشير البيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل ”الخليج 365” على نسخة منها، إلى أن مصر ظللت في المركز العاشر بانتهاء الموجة الأولى والثانية والثالثة، كما كانت العراق في صدارة ترتيب الدول عربيا خلال الموجات الثلاث، وفى الموجة الأولى كانت المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني، يليها المغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، وسلطنة عمان ولبنان.



وضع مصر مقارنة بالدول العربية بالموجة الثانية

وإجمالا احتلت مصر المرتبة 146 على مستوى العالم في نسبة المصابين بالفيروس إلى عدد سكانها حتى نهاية الموجة الأولى بنسبة 0.1%، مقابل دولة أندورا التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 7.9%، في حين احتلت مصر المرتبة 158 على مستوى العالم بنسبة 0.2% مقارنة بدولة أندورا التي تقع في المرتبة الأولي على مستوى العالم بنسبة 15.4% في نهاية الموجة الثانية، أما في الموجة الثالثة فقد جاءت مصر في المرتبة 163 بنسبة 0.27% مقارنة بدولة أندورا التي تقع في المرتبة الأولى على مستوى العالم بنسبة 17.9%.