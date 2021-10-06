شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي : توقعات نمو الناتج المحلي في روسيا لـ 2021 من 3.2 % إلى 4.3 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حسّن البنك الدولي في تقريره، اليوم ، من توقعاته السابقة، لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2021، من 3.2 % إلى 4.3، على ضوء انتعاش الطلب المحلي في البلاد وارتفاع أسعار الطاقة.

وجاء في تقرير البنك الدولي: "من المتوقع أن يتسارع النمو في روسيا إلى 4.3٪ في عام 2021 حيث يتم دعم الاقتصاد من خلال التعافي المبكر في الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة. وتعكس هذه التوقعات المحسنة أيضًا دعمًا ماليًا إضافيًا .