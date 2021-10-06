شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب العالمي اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 عدد من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها قرار الفائدة من البنك الاحتياطي النيوزيلندى، كما سيتم الإعلان عن التغير في التوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة، ومخزونات النفط الخام الأمريكية.

وكان الذهب قد تأثر بصورة ملحوظة أمس الثلاثاء بقوة الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى، في حين تراجعت أسواق الأسهم بسبب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف النمو الاقتصادي.

أما عن أسعار الذهب اليوم في مصر فقد سجل عيار 21 ما قيمته 770 جنيها للجرام بدون إضافة المصنعية وعيار 18 يسجل 660.25 جنيه وبلغ الذهب عيار 24 سعر 880.75 جنيه أما الجنيه الذهب 6160 جنيها.