شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.. والكيلو يبدأ من 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة على استقرار أسعار اللحوم بالسوق المحلى اليوم الأربعاء 6-10-2021 فى ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، و أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.