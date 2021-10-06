شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط الأمريكية تسجل ارتفاعاً بواقع 951 ألف برميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع أويل برايس الإلكتروني يوم الثلاثاء إن معهد البترول الأمريكي سجل نموا في مخزونات النفط في الولايات المتحدة بواقع 951 ألف برميل في أسبوع حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول.

ونقل الموقع عن المعهد أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.682 مليون برميل خلال الأسبوع، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 345 ألف برميل.

وذكر المعهد أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.999 مليون برميل خلال الأسبوع.