شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع مصر يدعم السوق الإقليمية بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع، هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وُقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبدالفتاح السيسي -حفظهم الله-، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين.
وبيَّن سمو وزير الطاقة أن خطط الربط الكهربائي في المملكة عموما تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- والتي تهدف إلى استثمار الموقع الإستراتيجي للمملكة، وامتلاكها أكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزا إقليميا لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول، تسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، وتدعم مشاركة البلدين فيها.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د. محمد شاكر، أن المشروع يأتي تتويجا لعمق العلاقات المصرية – السعودية عبر التاريخ، مبينا توجيهات قيادتي البلدين -حفظهما الله- وريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك، بالإضافة إلى أنه يأتي مكملا وداعما لرؤيتي كلا البلدين (2030).
وأضاف أن هذا المشروع يمثل ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح الوزير أنه في ضوء الخطط الطموحة للبلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فإن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام، ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودا مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عال؛ محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، تربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومترا، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومترا، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
ووقع عقود الترسية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء م. خالد القنون، ومن الجانب المصري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء م. صباح مشالي. وسيحقق المشروع -عند تشغيله- عددا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما يزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
شراكة إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل
وأكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان أن تنوع مصادر الدخل وإنشاء شراكات إستراتيجية مع الدول هو أحد معايير تحقيق الرؤية، وذلك لخلق مناخ اقتصادي جذاب، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع مصر تهدف إلى فتح جميع الاستثمارات الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة. وأضاف: إن خطط الربط الكهربائي في المملكة يحقق الطموحات المستهدفة للبلدين من خلال دخول تنوع مصادر الدخل منها مصادر الطاقة المتجددة وتفعيل التجارة بين البلدين، مما يحقق للبلدين المزيد من الموارد الاقتصادية، إضافة إلى خلق مشاريع عملاقه في ربط التعاون في الاستثمارات. وأكد أن المشروع سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي بين البلدين الذي يسعى في المقام الأول لتحقيق استراتيجية رؤية 2030 وخلق مناخ جذاب في الاستثمارات المحلية والدولية، خاصة أن المملكة تتبع منهجا جديدا لمستقبل جيل من خلال عالم ثورة المعلومات المتجددة لنقل الدولة إلي مصاف الدول التي تتبنى مفهوم الدولة الذكية التي تعتمد استراتيجيتها على استشراف المستقبل.
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